شاهد: السلطات البيروفية تحرق 7 أطنان من المخدرات

أحرقت السلطات البيروفية اليوم الثلاثاء (11 أكتوبر/تشرين الأول) أكثر من 7 أطنان من المخدرات بعدما صادرتها الشرطة في عدد من العمليات خلال الأشهر الأخيرة.

وكان من بين المخدرات التي تم إحراقها كميات من الكوكايين والماريغوانا والأفيون.

وأشرف على عملية الحرق خبراء في الجريمة ومسؤولون بوزارة الداخلية البيروفية قاموا بوزن وفحص درجة نقاء المخدرات قبل إعدامها.

وقال مدير دائرة الشرطة الجنرال فيسنت روميرو إن الشرطة صادرت 20 طنا و200 كيلوغرام من الكوكايين وأكثر من 6 أطنان من الإضافات الكيميائية بالإضافة إلى 5 أطنان و231 كيلوغراما من الماريغوانا.

وتقول الأمم المتحدة إن بيرو تعد حاليا أكبر منتج للكوكايين في العالم.