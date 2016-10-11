البث الحي
منوعات

شاهد: السلطات البيروفية تحرق 7 أطنان من المخدرات

11/10/2016

أحرقت السلطات البيروفية اليوم الثلاثاء (11 أكتوبر/تشرين الأول) أكثر من 7 أطنان من المخدرات بعدما صادرتها الشرطة في عدد من العمليات خلال الأشهر الأخيرة.

وكان من بين المخدرات التي تم إحراقها كميات من الكوكايين والماريغوانا والأفيون.

وأشرف على عملية الحرق خبراء في الجريمة ومسؤولون بوزارة الداخلية البيروفية قاموا بوزن وفحص درجة نقاء المخدرات قبل إعدامها.

وقال مدير دائرة الشرطة الجنرال فيسنت روميرو إن الشرطة صادرت 20 طنا و200 كيلوغرام من الكوكايين وأكثر من 6 أطنان من الإضافات الكيميائية بالإضافة إلى 5 أطنان و231 كيلوغراما من الماريغوانا.

وتقول الأمم المتحدة إن بيرو تعد حاليا أكبر منتج للكوكايين في العالم.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)