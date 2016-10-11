شاهد| الرئيس السوادني: "في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء"

قال الرئيس السوادني عمر البشير إن هناك الكثير من الدول التي تريد أن تستفيد من تجربة الحوار الوطني السوداني، مشددا على أنه يرحب بمن يوقع على وثيقة الحوارالوطني، وأن من يرفضه فهو يعادي الشعب السوداني.

وهتف البشير خلال كلمة له أمام حشد جماهيري اليوم الثلاثاء في الساحة الخضراء بالعاصمة السودانية الخرطوم " في سبيل الله قمنا، نبتغي رفع اللواء، لا لدنيا قد عملنا، نحن للدين الفداء "

وشدد على أنه يوجد سوادن جديد، لا حديث فيه عن قبلية ولا جهوية ولا عنصرية، مشيرا إلى أنه سيعمل على إنشاء مفوضية لخدمة السودانيين في الخارج.

وشارك في جلسات الحوار الوطني السوداني 77 حزبا، و34 حركة مسلحة و75 شخصية قومية، وقاطعته فصائل رئيسية بالمعارضة.

وأعلن البشير أمس وقف إطلاق النار، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، المتاخمتين لجنوب السودان، لمدة 4 أشهر، ولم يشمل قراره وقتها إقليم دارفور (غرب)، حيث أعلن الجيش منذ أبريل/نيسان الماضي "خلوه" من حركات التمرد المسلحة.

ودعا الرئيس السوداني أحزاب المعارضة والحركات إلى "الالتحاق بشرف لهذا الإجماع الوطني".

وأوضح أن توصيات الحوار الوطني، التي على رأسها تشكيل حكومة وفاق وطني وصياغة دستور دائم للبلاد، ستكون "واجبة النفاذ"، ورأى أنه "لا مجال بعد اليوم لأي شكل من أشكال توظيف العنف في الممارسة السياسية".