البث الحي
منوعات

شاهد: إنسان آلي يطهو الطعام بالمطبخ

11/10/2016

هل توقعت يوما أن يقوم إنسان آلي بالطبخ في منزلك؟! ؛ فقد ابتكرت شركة في لندن روبوتا "إنسانا آليا" من المتوقع أن ينافس كبار الطهاة في المطابخ بجميع أنحاء العالم.

يقول مارك أولينك المؤسس والمدير التنفيذي للشركة مصنعة الروبوت، إن الفكرة جاءته عام 2014، مشيرا إلى أن الروبوت يستخدم الذكاء الاصطناعي ونظام التقاط الحركة لتقليد الطباخين، لكنه لا يستطيع تذوق واختبار الطعام لمعرفة ما إذا كان يحتاج المزيد من التوابل أو إضافة القليل من الملح.

وأضاف مارك أن الروبوت استغرق في تطويره 12 شهرا، متوقعا أنه سيكون في المستقبل قادرا على طهي أي نوع من الطعام.  

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)