شاهد: إنسان آلي يطهو الطعام بالمطبخ

هل توقعت يوما أن يقوم إنسان آلي بالطبخ في منزلك؟! ؛ فقد ابتكرت شركة في لندن روبوتا "إنسانا آليا" من المتوقع أن ينافس كبار الطهاة في المطابخ بجميع أنحاء العالم.

يقول مارك أولينك المؤسس والمدير التنفيذي للشركة مصنعة الروبوت، إن الفكرة جاءته عام 2014، مشيرا إلى أن الروبوت يستخدم الذكاء الاصطناعي ونظام التقاط الحركة لتقليد الطباخين، لكنه لا يستطيع تذوق واختبار الطعام لمعرفة ما إذا كان يحتاج المزيد من التوابل أو إضافة القليل من الملح.

وأضاف مارك أن الروبوت استغرق في تطويره 12 شهرا، متوقعا أنه سيكون في المستقبل قادرا على طهي أي نوع من الطعام.