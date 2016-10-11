شاهد: أردوغان للعبادي: الزم حدودك.. لستَ ندّا لي

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحذيرا شديد اللهجة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وقال إنه -أي العبادي- ليس ندا له، وعليه أن يعرف حدوده.

وقال أردوغان خلال قمة المجلس الإسلامي في أوراسيا المنعقد بمدينة إسطنبول إن العبادي "يسيء إليّ، وأقول له أنت لست بمستواي.. صراخك في العراق ليس مهما بالنسبة لنا على الإطلاق، فنحن سنفعل ما نشاء، وعليك أن تعلم ذلك، وعليك أن تلزم حدك أولا".

وكان العبادي قد وجه طلبات متكررة لتركيا بسحب قواتها من قاعدة بعشيقة بمدينة الموصل العراقية، بينما تتمسك تركيا بالبقاء في بعشيقة لمواجهة تنظيم الدولة.

وأضاف أردوغان: "العراق لديه طلبات معينة منا بشأن بعشيقة والآن يطالبنا بالرحيل"، مؤكدا أن الجيش التركي سيشارك في عملية استعادة الموصل من تنظيم الدولة.

وتابع أردوغان أن العبادي "طلب منّا شخصيًا إنشاء قاعدة بعشيقة في عهد (رئيس الوزراء السابق) السيد أحمد داود أوغلو، جميع هذه التفاصيل موجودة على تسجيلات مصورة، وسيتم بثها اليوم أو غدًا عبر جميع المحطات التلفزيونية. تم دخول بعشيقة على هذا الأساس. أما الآن فيقول ’انسحبوا من هنا‘، إن جيش الجمهورية التركية لم يفقد شكيمته كي يأتمر بأمركم. سنستمر بفعل ما يلزم كما فعلنا في السابق".

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده ليست لديها مطامع "ولو في شبر واحد من أراضي وسيادة غيرها"، وأنها لا تملك هدفًا غير حماية أراضيها وسلامة المسلمين في المنطقة على حد قوله.

ونوه أردوغان إلى أنه "لا يمكن لتركيا البقاء في موقع المتفرج حيال ما يحدث في العراق، ولا يمكنها أن تصم آذانها عن دعوات الأشقاء هناك".

وأضاف: "لا يهمنا ما ستقوله الحكومة العراقية، وستبقى القوات التركية في المنطقة لهدف مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية ولعدم تغيير البنية الديموغرافية فيها".