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سامسونغ توقف بيع الهاتف الذكي "غالاكسي نوت 7"

11/10/2016

سامسونج توقف بيع الهاتف الذكي "جالاكسي نوت 7"

أوقفت شركة سامسونغ اليوم الثلاثاء مبيعاتها العالمية من الهاتف الذكي "غالاكسي نوت 7" بأثر فوري ونصحت المستخدمين بإغلاق هذا الجهاز وعدم استخدامه وذلك بعد عدة تقارير تفيد باشتعال النار فيه.       

وقالت الشركة التكنولوجية الكورية الجنوبية العملاقة في بيان: "لأن سلامة المستهلكين لا تزال على رأس أولوياتنا، ستطالب سامسونغ جميع شركاء النقل والبيع بالتجزئة عالميا بوقف مبيعات وتبديل أجهزة غالاكسي نوت 7 فيما يجري التحقيق بشأنها".     

وبدأت سامسونغ في بيع ذلك الهاتف الذكي في 19 أغسطس/ آب لكنها أعلنت عن استدعاء   مليونين و500 ألف وحدة منه على مستوى العالم في سبتمبر/ أيلول عقب تقارير تفيد بأن بعض الأجهزة اشتعلت بها النيران.     

وأضاف بيان اليوم الثلاثاء "لا نزال ملتزمين بالعمل بجد مع السلطات التنظيمية المناسبة لاتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتسوية الوضع".

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