تركيا تصدر أوامر اعتقال بحق 125 شرطيا

استمرار اعتقال المشتبه في تورطهم بالانقلاب الفاشل في تركيا

قالت وكالة الأناضول للأنباء إن ممثلا للادعاء في تركيا أصدر اليوم الثلاثاء أمر اعتقال بحق 125 شرطيا في إطار التحقيق في محاولة الانقلاب الفاشلة.

وذكرت وكالة دوغان الخاصة للأنباء على موقعها على الإنترنت إن هذه هي ثاني موجة اعتقالات منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول تستهدف من يشتبه في كونهم مخططين للانقلاب من داخل الشرطة.

وقالت وكالة الأناضول إن السلطات تنفذ مداهمات في إسطنبول ومن بين الضباط الذين تسعى للقبض عليهم 30 نائبا لقادة الشرطة. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مكتب الادعاء على أوامر الاعتقال.

وتتهم أنقرة رجل الدين فتح الله غولن بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز والتي أسفرت عن سقوط 240 قتيلا معظمهم من المدنيين. وينفي غولن الذي يقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة ضلوعه في الانقلاب.

ونقلت وكالة دوغان عن ممثل الادعاء في إسطنبول قوله إن الضباط مشتبه بهم لأنهم استخدموا تطبيق (بايلوك) غير المعروف لإرسال رسائل عبر الهواتف الذكية.

وقال مسؤولون في أغسطس/ آب إن المخابرات تمكنت من معرفة 56 ألفا على الأقل من المشاركين بعد أن فكت تشفير الخصائص الأمنية للتطبيق الذي بدأت المجموعة في استخدامه في 2014.

وقالت السلطات إن غولن (75 عاما) قاد حركة دينية منذ عقود وسعى أعضاؤها للحصول على وظائف في الأجهزة الأمنية والحكومية لتوسيع نفوذه. وفر غولن من تركيا عام 1999 لتفادي محاكمته بسبب تصريحات مزعومة مناهضة للعلمانية.

