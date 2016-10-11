البث الحي
منوعات

بالصور: دبي تطلق أعمال بناء أعلى برج في العالم

11/10/2016

حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أثناء تدشين الأعمال الإنشائية للبرج

أطلقت دبي أعمال بناء "برج خور دبي" الذي يطمح لأن يكون عند إنجازه في العام 2020 "أعلى برج في العالم" متفوقا بذلك على برج خليفة، البناء الأعلى في العالم حاليا والذي يرتفع في سماء الإمارة بطول 828 مترا.

ودشن حاكم دبي أمس الإثنين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأعمال الإنشائية للبرج الجديد، مؤكدا أن بناءه يندرج "ضمن مسيرتنا نحو المستقبل الذي نعمل على أن يكون لنا فيه سبق الريادة في كل المجالات".

وأضاف بحسب ما نقل عنه بيان رسمي "تعودنا أن تحدي الذات هو مطلب مهم للوصول إلى مستويات غير مسبوقة من التميز في الوقت الذي لا ندخر فيه جهدا لتوفير كافة المقومات اللازمة لتعزيز تنافسيتنا على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وبحسب البيان فان برج خور دبي "سيتجاوز كل الأرقام القياسية المسجلة للمباني شاهقة الارتفاع بما في ذلك برج خليفة الذي يصل ارتفاعه إلى 828 متراً ليصبح عند اكتماله أطول مبنى في العالم".
 

وكانت شركة "إعمار العقارية" قد أعلنت في أبريل/ نيسان لدى الكشف عن تفاصيل المشروع أن تكلفة البرج الجديد ستقارب المليار دولار، مشيرة إلى أنها ترغب بأن يكون إنجاز البرج الجديد "هدية للمدينة قبل العام 2020″، حين تستضيف معرض "اكسبو" الدولي الذي من المرجح أن يستقطب ملايين الزوار إلى الإمارة.

والبرج الجديد من تصميم المعماري الأسباني السويسري سانتياغو كالاترافا فالس، وسيضم منصات للزوار تطل على المدينة، وسيكون ما بين 18 إلى 20 طابقا فقط معدا لاستخدامات متعددة، ويضم فندقا من فئة "البوتيك" ومطاعم.
 

ويبلغ ارتفاع برج خليفة 828 مترا، وأنجز في يناير/ كانون الثاني 2010 بكلفة بلغت 1,5 مليار دولار.

واكتسبت دبي صيتا عالميا بأبراجها العالية وناطحات السحاب السكنية والتجارية، والتي تطغى على أفقها منذ أكثر من عقد.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)