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الجزائر تنهي تعاقد مدرب المنتخب الأول لكرة القدم

11/10/2016

ميلوفان رايفاتش

قرر اتحاد كرة القدم الجزائري الانفصال عن ميلوفان رايفاتش مدرب المنتخب الأول بالتراضي بعد أقل من ثلاثة أشهر على توليه المهمة حسبما أعلن التلفزيون الجزائري اليوم الثلاثاء.

وتعادل منتخب الجزائر على أرضه 1-1 أمام الكاميرون في الجولة الأولى بالدور الأخير بتصفيات كأس العالم 2018 في نتيجة مخيبة للآمال وسط تقارير عن وجود خلافات بين المدرب الصربي ولاعبيه.

ولم يصدر الاتحاد الجزائري للعبة بعد أي بيان بشأن رايفاتش فيما تشير تكهنات إلى أن المدرب الفرنسي رولان كوربيس سيقود المنتخب قبل زيارة نيجيريا الشهر المقبل.

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