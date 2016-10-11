الآن : النافذة المسائية على البث الحي 2 لموقع الجزيرة مباشر

مشاهدينا الكرام بإمكانكم متابعة النافذة المسائية الآن على البث الحي (2) لموقع الجزيرة مباشر. وتتناول أبرز الموضوعات على الساحتين العربية والدولية

ومن موضوعات النافذة أزمة السكر في العديد من المحافظات المصرية مع ارتفاع سعر الكيلو لـ10 جنيهات في بعض المناطق.

وفي شأن آخر تجري النافذة لقاءات من ستراسبورغ لمراسل الجزيرة مباشر مع وفد من البعثة الدبلوماسية والبرلمانية التركية حول تعامل الدول الأوروبية مع المحاولة الانقلابية في تركيا وأزمة اللاجئين.

وعن الشأن الفلسطيني تناقش النافذة تحول القدس إلى ثكنة عسكرية في عيد الغفران اليهودي واعتقال قوات الاحتلال لإيمان إبنة الشهيد مصباح أبو صبيح الذي نفذ عمليةً في القدس.

أمّا في الملف السوري تستعرض النافذة القصف الروسي لسبعة أحياء على الأقل في الجزء الواقع تحت سيطرة المعارضة السورية من مدينة حلب.