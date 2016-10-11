إلغاء مسابقة "ملكة جمال الصعيد" في مصر

قال منظمو مسابقة ملكة جمال الصعيد (جنوب مصر) إن المسابقة ألغيت بعد تهديدات لمنظمي المسابقة والفندق الذي كان من المقرر أن يستضيف المسابقة.

وقالت فاطمة بكر، منظمة المسابقة، لوسائل إعلام مصرية إن مسؤولي الفندق قالوا إن الأمن أبلغهم بضرورة إلغاء المسابقة لاحتياطات أمنية، بعد وصول تهديدات لها وللفندق.

وقالت بكر في تصريحات لصحيفة تلغراف البريطانية إنها تلقت "تهديدات بالقتل" من مجهولين، بينما اتصل بها البعض مهددا بحرق مكتبها والفندق الذي كان من المقرر ان يستضيف المسابقة، بينما قالت مصادر أمنية إن منظمي المسابقة لم يحصلوا على التصاريح الأمنية اللازمة.

وكان من المقرر أن تبدأ المسابقة أمس الاثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ حيث كان من المفترض أن يشارك فيها عشر فتيات، جميعهن يرتدين الحجاب.

وقال المنظمون إن المسابقة كانت ستركز على "الجمال الداخلي" وليس الجمال الخارجي كما هو معتاد في مسابقات الجمال.

وشارك في المسابقة نحو 250 مشاركة، وصل منهن 15 مشاركة للتصفيات الأخيرة.

وكانت هذه المسابقة هي الأولى من نوعها التي تنظم في صعيد مصر، لكنها أثارت انتقادات في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بسبب إقامتها في صعيد مصر، الذي يعد أكثر محافظة من الناحية الاجتماعية؛ حيث اعتبرها البعض اختراقا للعادات والتقاليد.