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وفاة فتاة هندية عاشت على الماء فقط لمدة 68 يوما

10/10/2016

عناصر من الشرطة الهندية

اتهمت الشرطة الهندية عائلة فتاة "13 عاما" تابعة لأقلية "جاين"، كانت لقيت حتفها بعد صيامها لمدة 68 يوما وفقا لشعائر دينية، بالتسبب في وفاتها.

وتوفيت الفتاة "أرادهانا ساماداريا" بالسكتة القلبية في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بعد يومين من مصاحبة عائلتها لها في موكب بعربة في مدينة حيدر آباد، للاحتفال بانتهاء صيام الفتاة.

وتصدرت المأساة العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام المحلية مطلع الأسبوع الجاري، حيث دعت جماعات الدفاع عن حقوق الطفل إلى إلقاء القبض على عائلة الفتاة، زاعمة أنهم اضطروها للمشاركة في طقوس دينية تتضمن العيش على الماء فقط.

وتقول عائلة "أرادهانا" إنها كانت لها ميول دينية، وقامت من قبل بالصيام لمدة سبعة أيام ولمدة 34 يوما.

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