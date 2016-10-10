وفاة المخرج البولندي الحائز على الأوسكار أندري فايدا

توفي المخرج السينمائي أندريه فايدا المعروف بتسجيل كفاح بولندا من أجل الديمقراطية خلال نصف القرن من الحكم الشيوعي عن 90 عاما.

وحاز فايدا استحسانا دوليا عن فيلمه (مان أوف آيرون) في العام 1981، الذي يحكي قصة حركة تضامن المناهضة للشيوعية، والفيلم السابق له (مان أوف ماربل) عام 1977.

وسارع معجبون وصانعو أفلام وزعماء سياسيون للتعبير عن تقديرهم له عبر الإنترنت بعد الإعلان عن وفاته.

وقال دونالد توسك رئيس وزراء بولندا السابق والرئيس الحالي للمجلس الأوربي على موقع للتواصل الاجتماعي "كلنا ننحدر من فايدا".

وأضاف، "نظرنا إلى بولندا وإلى أنفسنا من خلاله وفهمنا بشكل أفضل. الآن سيكون الأمر أصعب".

وفاز فيلم (مان أوف آيرون) – الذي صور الإضرابات التي حدثت في العام 1980 والتي أدت لتأسيس اتحاد تضامن وسقوط الشيوعية – بجائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان.

وحصل فايدا في عام 2000 على جائزة أوسكار شرفية إقرارا بعمله على مدى خمسة عقود ليصبح أول مخرج من شرق أوربا يفوز بجائزة الأوسكار عن مجمل أعماله.

كما فازت أفلام فايدا بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي الدولي وحصلت على أربعة ترشيحات لجائزة الأوسكار من بين جوائز أخرى.

وقال ياتسك برومسكي، وهو مخرج ورئيس اتحاد صانعي الأفلام البولندي: "كان واحدا من أعظم الفنانين البولنديين وواحدا من أفضل الفنانين المعروفين في العالم وكانت بولندا شغفه".

وأضاف، "بالنسبة لنا وللمجتمع كان عمودا من القوة تجمع الكل حوله. كان حاضرا دوما في حياة مجتمع صناعة الأفلام. وكان معلما ونموذجا مثاليا".