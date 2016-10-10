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ميركل تشكر رجلا سوريا أبلغ عن "إرهابي" محتمل

10/10/2016

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

وجهت المستشارة الألمانية أنغيلا  ميركل الشكر لرجل سوري أبلغ الشرطة بشأن مكان تواجد سوري آخر مشتبه بالإعداد لعمل "إرهابي".

وقالت أولريكه ديمر، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية (الاثنين) في برلين إن المستشارة تشكر السلطات الأمنية على جهودها التي أسفرت عن القبض على المشتبه به وتعبر أيضا عن شكرها وتقديرها للرجل السوري الذي دل الشرطة على مكان إقامة المشتبه به، ما ساهم في القبض عليه.

وقالت الشرطة الألمانية في وقت سابق اليوم (الاثنين) إنها ألقت القبض في مدينة لايبتسيج الألمانية على رجل سوري يشتبه في أنه خطط لشن هجوم بمادة متفجرة في ألمانيا بعد أن تمكن من الهروب أول أمس.

وشنت الشرطة حملة لمطاردة الشاب السوري البالغ من العمر 22 عاما والذي يدعى "جابر البكر" يوم السبت بعد أن عثرت على متفجرات في شقته بمدينة كيمنيتس القريبة من لايبتسيج. 

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