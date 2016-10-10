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مصر تنفي محادثات مع روسيا لتأجير قاعدة عسكرية

10/10/2016

روسيا اليوم: روسيا تفاوض مصر لاستئجار قاعدة عسكرية

 

نفى مصدر في وزارة الدفاع المصرية اليوم الاثنين، ما تم صحة الأنباء بشأن محادثات مصرية روسية لاستئجار موسكو قاعدة عسكرية في منطقة براني بالقرب من ساحل البحر المتوسط.

 

ونقلت قناة روسيا اليوم عن مسؤول في الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية تأكيده أن هذه الأنباء عارية من الصحة.

وأبرزت قناة روسيا اليوم  تصريحا لمسؤول في وزارة الخارجية الروسية مقرب من وزارة الدفاع لصحيفة "أزفيستيا" الروسية أن روسيا تجري محادثات مع مصر حول استئجار قاعدة عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية في مدينة سيدي براني قرب ساحل البحر المتوسط.

وأضاف المسؤول أن المحادثات تطرقت إلى أن تدخل القاعدة العمل بحلول 2019 في حال وصول الطرفين إلى اتفاق.

وأوضح المسؤول الروسي أنه في هذه المرحلة روسيا في حاجة إلى قاعدة عسكرية في منطقة شمال أفريقيا، تمكنها من حل المشاكل الجيوسياسية في حال ظهور تهديد جدي لاستقرار المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد السوفيتي كانت له قاعدة بحرية في مدينة سيدي براني المصرية حتى عام.

ويشار إلى أن نائب وزير الدفاع الروسي نيقولاي بانكوف قال في وقت سابق إن وزارة الدفاع الروسية كانت تفكر في خيار نشر قواعد عسكرية في الدول التي كانت توجد فيها هذه القواعد في زمن الاتحاد السوفيتي السابق.

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