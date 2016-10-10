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كاتب صحفي يتهم السيسي ورئيسي الوزراء والبرلمان بالأمية

10/10/2016

الكاتب الصحفي المصري أنور الهواري

اتهم الكاتب الصحفي أنور الهواري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزرائه ورئيس البرلمان بالأمية.

وأضاف الكاتب في تدوينة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "عندما يخطب رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان أو رئيس الوزراء، أتخيل أن الثلاثة أميون ، بالمعني الحرفي لكلمة الأمية، أتخيل أنهم من أجيال ما قبل المدارس، ومن أجيال ما قبل التعليم"

وأردف الهواري أن هؤلاء الثلاثة من أجيال الكهوف المظلمة في بُطُون الجاهلية السحيقة، الذين عاشوا حياتهم من المهد الي اللحد لا يقرأون ولا يكتبون، مشيرا إلى أنهم إذا تعلموا فإنهم يتعثرون كثيرا ويتلعثمون، قائلا: "قلبي معهم حين يخطبون، وقلبي مع الشعب حين يستمع إليهم"

ويشار إلى أن رئيس البرلمان المصري علي عبد العال ارتكب 165 خطأ نحويا في كلمة له استغرقت 19 دقيقة في احتفال أقيم أمس في مدينة شرم الشيخ بمناسبة مرور 150 عاما على تأسيس البرلمان المصري بحسب مجلة "الأهرام العربي".

المصدر : الجزيرة مباشر
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