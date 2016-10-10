فيديو: مقتل 38 من عناصر تنظيم الدولة في سوريا

قال الجيش التركي إن 38 من مسلحي تنظيم الدولة قُتلوا في اشتباكات وضربات جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة شمالي سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فيما يُعَد تصعيدا للعنف في المنطقة التي تقاتل فيها قوات المعارضة.

ويتقدم مقاتلو المعارضة مدعومين بدبابات وضربات جوية تركية نحو معقل تنظيم الدولة في دابق التي لها أهمية رمزية لدى التنظيم.

وبدأت العملية العسكرية الأخيرة في أواخر أغسطس/آب.

وأضاف الجيش التركي في بيان أن 14 من عناصر التنظيم قُتلوا بينما كانوا يحاولون دخول قريتي "أخترين وتركمان بارح" الواقعتين على بعد ثلاثة كيلومترات شرقي دابق والخاضعتين لسيطرة المعارضة.

وذكر البيان أن "سبعة عشر آخرين من التنظيم قُتلوا في ضربات جوية شنتها طائرات التحالف في المناطق ذاتها".

وقال الجيش في بيان لاحق إن طائرات مقاتلة تركية شنت غارات جوية على أهداف لتنظيم الدولة في شمال سوريا صباح أمس الأحد قُتل فيها سبعة من التنظيم وتم تدمير خمسة مبان كانوا يستخدمونها.

وأضاف الجيش أن اثنين من مقاتلي المعارضة السورية قُتلا وأُصيب 19 مقاتلا آخر في أحدث المعارك ضد تنظيم الدولة.