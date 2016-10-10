فيديو: غرق سفينة شحن في دبي من دون وقوع ضحايا

قالت وسائل إعلام إماراتية إن سفينة شحن خشبية في خور دبي غرقت (الإثنين) من دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا، فيما أكد شهود عيان أن طاقمها في وضع آمن.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني في دبي، أن حريقا شب في السفينة الخشبية، بشارع بانياس، في منطقة الديرة، على مقربة من جسر آل مكتوم، وفقا لما ذكره موقع "غلف نيوز".

وتلقت غرفة العمليات في دبي، اتصالا يبلغ عن الحريق، على الساعة 1.13 بعد الظهر، لكن أسباب اندلاع الحريق لم يجر تحديدها بعد.

وتمكنت ثلاث فرق من الدفاع المدني بدبي من السيطرة على الحريق الذي امتد إلى مراكب أخرى "مركونة" في الموقع البحري.