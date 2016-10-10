فرنسا تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في مجازر حلب

طفل قتل في غارة بحلب

طالبت فرنسا المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في القصف الذي تتعرض له مدينة حلب السورية على أنه "جريمة حرب".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت إن فرنسا تريد أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية بشأن قصف مدينة حلب السورية على أنه جريمة حرب .

وقال لإذاعة فرانس إنترناشونال " نحن فرنسا سوف نتواصل مع ممثلة الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية لمعرفة السبل التي يمكنها أن تبدأ بها التحقيقات ".

وقال إيرولت لإذاعة فرانس إنترناشونال "من نفذ عمليات القصف هذه؟ هناك السوريون ولكن أيضا الروس، الذين جاءوا بأسلحتهم المتطورة التي تسمح لهم بالوصول للمخابئ، حيث يحاول المواطنون حماية أنفسهم ".

وأعرب مسؤولون أمميون وقوى غربية خلال الأيام الماضية عن غضبهم إزاء الهجمات الجوية التي استهدفت مستشفيات وقافلة إغاثة وأهدافا مدنية أخرى في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا وتشمل مدينة حلب.

وزار إيرولت موسكو وواشنطن الأسبوع الماضي قبل تصويت مجلس الأمن الدولي على قرارين يهدفان لتطبيق وقف إطلاق نار في المدينة المحاصرة، ويشار إلى أنه لم يتم تمرير أي من القرارين .

يشار إلى أنه كان من المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في باريس الأسبوع المقبل، ولكن تزايد التوترات بشأن الموقف في حلب جعل استمرار التعاون الدبلوماسي مشكوكا فيه بصورة متزايدة. وقد علقت أمريكا بالفعل تعاونها مع روسيا بشأن سوريا.

وقال أولاند ردا على أسئلة حول زيارة بوتين المقررة إنه يفكر ما إذا كان اللقاء سوف يكون مفيدا لتشجيع روسيا على وقف دعمها للقوات الجوية للنظام السوري.

وقال في حوار مع شبكة تي إم سي، المقرر بثه مساء اليوم " إذا التقيت به، سوف أخبره أن ذلك غير مقبول، إنه أمر خطير حتى بالنسبة لصورة روسيا".

وأضاف أن المواطنين الذين يعيشون في الجزء الشرقي من حلب ضحايا جرائم حرب.

وقال أولاند "يجب محاسبة من يرتكبون هذه الجرائم ومحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية".