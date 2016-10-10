البث الحي
منوعات

فرنسا تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في مجازر حلب

10/10/2016

طفل قتل في غارة بحلب

طالبت فرنسا المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في القصف الذي تتعرض له مدينة حلب السورية على أنه "جريمة حرب".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت إن فرنسا تريد أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية بشأن قصف مدينة حلب السورية على أنه جريمة حرب .

وقال لإذاعة فرانس إنترناشونال " نحن فرنسا سوف نتواصل مع ممثلة الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية لمعرفة السبل التي يمكنها أن تبدأ بها التحقيقات ".

وقال إيرولت لإذاعة فرانس إنترناشونال "من نفذ عمليات القصف هذه؟ هناك السوريون ولكن أيضا الروس، الذين جاءوا بأسلحتهم المتطورة التي تسمح لهم بالوصول للمخابئ، حيث يحاول المواطنون حماية أنفسهم ".

وأعرب مسؤولون أمميون وقوى غربية خلال الأيام الماضية عن غضبهم إزاء الهجمات الجوية التي استهدفت مستشفيات وقافلة إغاثة وأهدافا مدنية أخرى في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا وتشمل مدينة حلب.

وزار إيرولت موسكو وواشنطن الأسبوع الماضي قبل تصويت مجلس الأمن الدولي على قرارين يهدفان لتطبيق وقف إطلاق نار في المدينة المحاصرة، ويشار إلى أنه لم يتم تمرير أي من القرارين .

 يشار إلى أنه كان من المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في باريس الأسبوع المقبل، ولكن تزايد التوترات بشأن الموقف في حلب جعل استمرار التعاون الدبلوماسي مشكوكا فيه بصورة متزايدة. وقد علقت أمريكا بالفعل تعاونها مع روسيا بشأن سوريا.

وقال أولاند ردا على أسئلة حول زيارة بوتين المقررة إنه يفكر ما إذا كان اللقاء سوف يكون مفيدا لتشجيع روسيا على وقف دعمها للقوات الجوية للنظام السوري.

وقال في حوار مع شبكة تي إم سي، المقرر بثه مساء اليوم " إذا التقيت به، سوف أخبره أن ذلك غير مقبول، إنه أمر خطير حتى بالنسبة لصورة  روسيا".

وأضاف أن المواطنين الذين يعيشون في الجزء الشرقي من حلب ضحايا جرائم حرب.

وقال أولاند "يجب محاسبة من يرتكبون هذه الجرائم ومحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية".

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)