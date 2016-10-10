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شاهدI بوتين: نؤيد قرار أوبك بتحديد حصص إنتاج النفط

10/10/2016

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد بلاده التام للمشاركة في أي تثبيت لإنتاج النفط، معلناً تأييده قرار أوبك بتحديد حصص لإنتاج النفط، قائلاً "نأمل أن تأخذ أوبك قراراً في اجتماع نوفمبر بتثبيت إنتاج النفط".

وأضاف في كلمة خلال انطلاق فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي في اسطنبول، الاثنين، أن الاعتماد على النفط لن يتوقف ولا مبرر للحديث عن انتهاء عصر النفط والغاز، لكننا يجب البحث عن زيادة مصادر جديدة للطاقة مثل الغاز المسال والبتروكيماويات.

وقال الرئيس الروسي إنه خلال 10 سنوات ستتجاوز تجارة الغاز الطبيعي المسال إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب، مؤكداً أن هبوط أسعار النفط تسبب في أطول فترة من انخفاض الاستثمارات بشكل غير مسبوق خلال 45 عاماً.

وتابع: "مستعدون لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان تحقيق الاستقرار في أسعار النفط بالعالم"، مؤكداً أن روسيا ستواصل التعاون العالمي البناء في مجال الطاقة.  

وأكد بوتين أن روسيا تواصل الاستثمار في إنتاج النفط رغم الصعوبات، وأنها ستظل موردا للطاقة جديراً بالاعتماد عليه. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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