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شاهدI ابنة منفذ عملية القدس قبل اعتقالها: فخورة بوالدي

10/10/2016

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر الاثنين، إيمان (14 عاما) ابنة الشهيد مصباح أبو صبيح، بعد أن اقتحمت منزل الشهيد في بلدة الرام شمال القدس، للمرة الثانية خلال ساعات معدودات.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عصر أمس والد الشهيد وشقيقيه الاثنين، بعد أن اقتحمت منازلهم في ضاحية سلوان في القدس وبلدة الرام، ونقلتهم إلى سجن المسكوبية.

واقتحمت قوات الاحتلال فجراً بلدة الرام، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، ولم يبلغ عن وقوع اصابات في صفوف الشبان الذين أمطروا قوات الاحتلال بالحجارة، وأطلقت قوات الاحتلال باتجاههم قنابل الغاز والصوت بكثافة.

وكانت إيمان، تحدثت عن والدها الشهيد في فيديو مسجل لها حصد آلاف المشاهدات على فيسبوك: "أحتسب والدي شهيداً عند الله، ونأمل أن يشفع لنا يوم القيامة، أنا فخورة بما صنعه والدي"، وأشارت إلى أنها كانت تربطها به علاقة مميزة، وروت اللحظات الأخيرة لصلاتهما الفجر معاً، ووداعه لها على أساس أنه ذاهب للسجن لمدة أربعة أشهر.

ونفذ الشهيد أبو صبيح أمس الأحد عملية إطلاق نار في مدينة القدس المحتلة أوقعت قتيلين و6 إصابات، وفي أعقاب عملية إطلاق النار اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 30 مواطنًا فلسطينيًا من مدينة القدس المحتلة وضواحيها.

من جهتها أبقت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، اليوم على حالة التأهب، خوفا من أن تؤدي عملية القدس أمس، إلى قيام فلسطينيين بمحاولات مماثلة، بنما دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى الاستعداد لمرحلة جديدة من المواجهة مع إسرائيل.

 

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