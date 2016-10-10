شاهد: 165 خطأ نحويا في خطاب 19 دقيقة لرئيس البرلمان المصري

ارتكب الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان المصري 165 خطأ نحويا في كلمة له استغرقت 19 دقيقة في احتفال أقيم أمس في مدينة شرم الشيخ بمناسبة مرور 150 عاما على تأسيس البرلمان المصري بحسب مجلة "الأهرام العربي".

وأضافت المجلة أن أخطاء رئيس البرلمان جاءت بمعدل 9 أخطاء لكل دقيقة، ومثلت إهانة كبيرة للغة العربية في حضور 19 رئيس برلمان ومنظمة برلمانية دولية.

وأوضحت "الأهرام العربي" أن الدكتور علي عبد العال نصب المرفوع، ورفع ما يجب نصبه أو كسره، وحرك الساكن، وسكن ما وجب تحريكه، ونون ما لا ينبغي تنوينه.

وذكرت المجلة عددا من الأخطاء كقول عبد العال "للمرأةَ" بفتح التاء بدلًا من كسرها، و"شهدت مصرَ" بفتح الراء بدلًا من ضمها، و"تدافع عن استقلالَ" بفتح اللام بدلًا من كسرها، و"أتمتُ" بضم التاء بدلًا من تسكينها، و"تؤدي إلى الفوضة" بدلًا من "الفوضى".

وأشارت إلى أن رئيس البرلمان حرص على ترديد اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة خلال خطابه باللهجة العامية قائلًا: "عبفتاح" بدلًا من "عبد الفتاح".

وأضافت أن هذه الأخطاء لم تتضمن الأخطاء اللغوية غير النحوية، مثل أخطاء الصرف والنطق.

ويذكر أن الدكتور على عبد العال هو أستاذ جامعي للقانون الدستوري، ويعمل محاميا لدى محاكم النقض، وله 6 مؤلفات قانونية، وتقلد عددًا من المناصب الرفيعة، منها، الملحق الثقافي لمصر في باريس، والمستشار الدستوري للديوان الأميري الكويتي.