شاهد: ما وراء الكلاويس.. "دولة لاجئين"

بث الفنانان المصريان محمد باكوس وعطوة كنانة حلقة جديدة من برنامج "ما وراء الكلاويس" بعنوان "دولة لاجئين".

ويجسد "كنانة" دور الدكتور "عيد سعيد مبارك عليكم" رئيس حزب "مصر العتيقة" ومدير مركز "الدرمئ" لحقوق الإنسان، في لقاء مع المذيع الذي يجسد دوره "باكوس".

وقال الدكتور عيد سعيد إنه لا يوجد ضعف أو غياب لسياستنا الاقتصادية وإنما المشكلة أن هذا الشعب لم يجد من يقسو عليه، فكل الحكومات كانت تحنو عليه، وحين تخاطبه تصفه بالعظيم.

وشدد على أن الفقراء لابد أن يتعايشوا مع الغلاء وإلا فإن البديل أن نكون "دولة لاجئين".

وفي سياق ساخر يكرر الدكتور عيد سعيد أن كل الاحتمالات في البلاد أفضل من تحولها إلى "دولة لاجئين"