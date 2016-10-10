شاهد: فوز عالمين بريطاني وفنلندي بنوبل للاقتصاد

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم (الاثنين) فوز العالمين أوليفر هارت البريطاني المولد، وبنجت هولمستروم الفنلندي المولد، بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية للعام 2016.

وقالت الأكاديمية في بيانها إن العالمين استحقا الجائزة "لإسهاماتهما في نظرية العقد".

وأشار أحد أعضاء لجنة الجائزة إلى أن النظرية التي طورها العالمان "مهمة بشكل كبير للغاية" لفهم أنواع العقود التي نستخدمها بصورة يومية مثل عقود التأمين والتوظيف..

وأكدت الأكاديمية أن الأدوات النظرية الجديدة التي توصل إليها العالمان لها قيمتها في فهم العقود والمؤسسات الفعلية، فضلا عن السقطات المحتملة في تصميم العقود.

وتبلغ قيمة هذه الجائزة 8 ملايين كرون أي حوالى 930 ألف دولار.