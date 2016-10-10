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شاهد: "سيدة القناع" واقعة بدأت بحادث قطار!

10/10/2016

في الخامس من أكتوبر عام 1999 وقع حادث مروع حين تحطم قطار ادبروك غروف بمحطة سكك حديد بادينغتون في بريطانيا، وكانت بام واران (49 عاماً) واحدة من الناجيات لكنها أصيبت آنذاك بحروق بالغة أجبرتها على العيش بقناع.

وبحسب صحيفتي ديلي ميل وذا صن البريطانيتين، فقبل 17 عاماً كانت بام تنتظر القطار في المحطة لتذهب إلى لندن، ولم تعلم بأنها ستصاب في حادث التصادم الكارثي الذي خلف أكثر من 227 مصاباً.

وعانت بام حروقاً صعبة في وجهها وجسدها، أفقدها جزءاً كبيراً من جلدها، فقرر الأطباء عمل "ترقيع" للجلد وكان لزاماً عليها ارتداء قناع بلاستيكي 23 ساعة في اليوم لمدة 18 شهراً، حتى تتعافى تماماً من جروح وجهها، ومن هنا أطلقت عليها الصحافة اسم "سيدة القناع".

 استغرقت بام حوالي 10 سنوات للتعايش مع ما حدث لها جسديًا ونفسيًا، لاسيما الجانب النفسي حيث عانت من اضطراب ما بعد الصدمة، والاكتئاب، والاشمئزاز الذاتي من مظهرها الجديد.

وقالت في لقاء تلفزيوني إنها كانت ترى الطريق طويلاً قبل شفائها من الحروق، ولكنها الآن تشعر بإيجابية نحو المستقبل وإنها عازمة على الاستمرار في العلاج، لافتة إلى أن الحادث جعلها تعيد تقييم كل شيء في حياتها، وتريد رد الجميل لكل من ساعدها على التعافي وأنقذ حياتها.

واعتبرت بام نفسها محظوظة حيث ساعدها الكثيرون في الخروج من أزمتها وبدء حياة ثانية بعد تحطم تلك الأولى، وقررت بام تغيير مهنتها وتعمل حالياً محاضرة لتحفيز الجماهير ودعم المتضررين فضلاً عن كونها المتحدث باسم الدفاع عن سلامة السكك الحديدية في بادينغتون.
 
 
 
 
 
 
 
 
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