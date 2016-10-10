شاهد: سائق يوثق لحظة ولادة سيدة داخل حافلته!

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لسيدة تضع مولودها داخل حافلة ركاب بالأرجنتين، بعد أن قام السائق باستدعاء الشرطة وتوثيق حالة الولادة الغريبة.

ووفقاً لصحيفة ميرور البريطانية، حينما فاجأ المخاض السيدة داخل الحافلة رقم 39 بمدينة سانتياغو ديل استيرو الأرجنتينية قام السائق ويدعى كريستيان لونا غارسيلازو على الفور بإنزال الركاب من الحافلة واتصل بالشرطة.

وعلى الفور أرسلت الشرطة ضابطين لمساعدة السيدة على الولادة وتهدئة روعها، بدوره قام السائق بتوثيق لحظة الولادة التي تمت بسلام، ثم استراحت السيدة على مقعد الحافلة وشربت كوباً من الماء وهي تعانق طفلها، ووجهت الشكر لجميع من ساعدوها.

ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية نقلت السيدة ورضيعها إلى أقرب مستشفى لتلقي العناية اللازمة والفحص، أما سائق الحافلة فقد نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي معلقاً "هذا ما حدث فقط في عملي، راكبة تضع طفلها في الحافلة" ليحقق الفيديو انتشاراً واسعا ويلقى تفاعلاً كبيرا.