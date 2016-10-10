شاهد: حركات جسدية لترامب تثير سخرية مواقع التواصل

قطب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب جبينه، وتحرك جيئة وذهابا، بل ووقف خلف منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، خلال المناظرة التي جرت بينهما اليوم، ما أثار موجة سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتبادل ترامب وكلينتون الاتهامات قبل أقل من شهر على انتخابات الرئاسة المقررة يوم الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني.

وعلق مستخدمو موقع تويتر على لغة الجسد لترامب وقال البعض إنه بدا وكأنه يطارد كلينتون على المسرح.

وجاءت الانتقادات في الوقت الذي يواجه فيه المرشح الجمهوري عاصفة هجوم سياسية، بسبب تسريب تسجيل له يعود للعام 2005 تحدث فيه بلغة بذيئة عن ملامسة نساء من دون رضاهن.

وكتب مستخدم باسم شينا "لغة الجسد لترامب كانت غريبة… يتحرك بسرعة ويوجه الإهانات ويقف خلفها مباشرة".

وكتبت مستخدمة باسم تشارلوت "لغة جسد ترامب أفزعتني… أشعر بعدم ارتياح شديد عندما يقف رجال خلفي خاصة بهذه الطريقة".

ولم ترد متحدثة باسم ترامب على طلب التعليق.

وأثار أداء كلينتون كذلك انتقادات على الإنترنت.

فقال مستخدم باسم ريان على تويتر "أداء كلينتون كان يمكن أن يكون أفضل من ذلك".

وأظهر تحليل أجرته شركة براندووتش لمعلومات التواصل الاجتماعي للتغريدات على تويتر أثناء المناظرة، أن المشاعر تجاه أداء ترامب كانت سلبية بنسبة 66.9 في المئة، في حين سجلت المشاعر السلبية تجاه أداء كلينتون 57.8 في المئة.

وقال نيك باسيليو المتحدث باسم تويتر إن المناظرة كانت أكثر المناظرات التي حظيت بتغريدات على تويتر على الإطلاق، فورد عليها أكثر من 17 مليون تغريدة.