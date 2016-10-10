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شاهد.. ترامب: ما قام به بيل كلينتون أفظع مما قمت به

10/10/2016

قال دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية، إنه ليس فخورا بما قاله في التسريب الذي ظهر قبل أيام وتحدث فيه عن النساء بصورة مهينة.

وأضاف ترامب خلال المناظرة الثانية له مع هيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، إن ما قام به "بيل كلينتون" (زوج هيلاري) أفظع مما قام به، في إشارة إلى الاتهامات التي طالت الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون حول تحرشه بإحدى العاملات في البيت الأبيض.

وتابع ترامب "أعتذر عما قلته ولكن الرئيس بيل كلينتون دفع غرامات للنساء وواجه إجراءات عزل".

من جانبها، قالت هيلاري كلينتون إن التسجيل المسرب "يظهر من هو دونالد ترامب"، مضيفة أن الأخير لم يستهدف المرأة فقط وإنما استهدف السود والعرب والمسلمين والمهاجرين والمعاقين وغيرهم، متابعة "يجب أن نرسل رسالة للعالم بأن بلادنا عظيمة".

المصدر : الجزيرة مباشر
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