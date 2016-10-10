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شاهد: بعد سن الـ60 أنجبَت توأمين!

10/10/2016

بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ60، أصبحت الأمريكية كلوديت كوك، أمًّا لأول مرة لتوأمين عن طريق التلقيح الاصطناعي وهو ما يُعرف بـ"أطفال الأنابيب"، بحسب شبكة NBC4، وصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقبل 9 سنوات أخبرها الأطباء أنها لا تستطيع الإنجاب بسبب تقدم العمر، وكانت وقتها في سن الـ51 وكان زوجها روس في سن الـ55، لكنهما لم يفقدا الأمل منذ أن تزوجا قبل 10 سنوات بعد لقاء جمعهما في كنيسة بمقاطعة بايك بولاية إنديانا الأمريكية.

وثابر الزوجان واستكشفا كل أنواع التكنولوجيا المساعدة على الإنجاب، حيث استقرا على إجراء الاخصاب في مختبر وهو ما يعرف بالتلقيح الاصطناعي، وفي يوم 25 سبتمبر المنصرم احتفل الزوجان باستقبال توأمهما إسحاق وإسياه اللذين وُلدا قبل موعدهما المحدد بحوالي شهر لكنهما بصحة جيدة.

وعبرت الأم الستينية عن سعادتها وعن صعوبة الأمر في آن واحد، لافتة إلى معاناتها أثناء الحمل ومدى التزامها بالنظام الغذائي الجيد والتمارين الرياضية الداعمة وهما عاملان رئيسيان للمرأة الحامل.

يشار إلى أن أطفال الأنابيب عبارة عن إخصاب للبويضات خارج رحم المرأة لتحفيزها، ثم إعادة زرعها داخل الرحم بعد إجراء التشخيص الجيني لها واختبارها، وغالباً ما تتكلف تلك العملية نحو 12 ألف دولار وقد يزيد عليها 5000 آلاف أخرى.

 

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