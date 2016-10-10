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شاهد: الجزائر تكتفي بالتعادل الإيجابي مع الكاميرون

9/10/2016

اكتفى منتخب الجزائر لكرة القدم بالتعادل 1-1 مع نظيره الكاميروني اليوم في البليدة في الجولة الأولى من الدور الحاسم لتصفيات المجموعة الأفريقية الثانية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.

وسجل العربي هلال سوداني في الدقيقة (7) هدف الجزائر الأول، فيما أدرك وبنجامان موكاندجو (24) هدف التعادل للكاميرون.

فعلى ملعب مصطفى شاكر، لم يطل انتظار أصحاب الأرض كثيرا وحاول  العربي هلال سوداني برأسه فتحولت كرته إلى ركنية نفذها رياض محرز على رأس إسلام سليماني وتابعها سوداني من مسافة قريبة وأسكنها في الزاوية اليسرى محرزا الهدف الأول في الدقيقة (7).

وضغط الضيف الكاميروني وهدد مرمى رايس مبلوحي بعدة كرات، ومرت تسديدة ادولف تايكيو فوق المرمى الجزائري في الدقيقة (15)، بينما تباطأ رياض بودبوز في التسديد من مسافة قريبة مفوتا فرصة مواتية لتعزيز التقدم للجزائر في الدقيقة (17).

وخطف الكاميروني ادغار سالي الكرة من المدافع الجزائري مهدي زفان على خط منطقته ووصلت إلى بنجامان موكاندجو الذي تابعها وصوبها زاحفة في المرمى من مسافة قريبة مدركا التعادل في الدقيقة (24)، وسط ذهول الجميع خصوصا الحارس مبولحي.

وسدد سفير تايدر كرة من ركلة حرة مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى الحارس الكاميروني فابريس اندوا في الدقيقة (37)، وحاصر الجزائريون ضيوفهم في منطقتهم خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول دون أن يتمكنوا من زيادة الغلة.

وفي الشوط الثاني، تبادل الطرفان الهجمات والفرص دون تهديد مباشر للمرميين، ونجح الحارسان في ابعاد أخطر الكرات أبرزها قذيفة لسليماني في الدقيقة (86).

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