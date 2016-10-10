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سجال متبادل بين كلينتون وترامب بشأن المسلمين

10/10/2016

مناظرة كلينتون وترامب

شهدت المناظرة الثانية بين كل من هيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي، ودونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، سجالا وجدلا حول قضية دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد وعد بمنع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة إذا انتخب رئيسا للبلاد، لكن أعضاء في حملته قالوا إنه تراجع عن ذلك.

وقال ترامب بشأن هذه النقطة، إن منع المسلمين يقصد به "عمليات تحقق وبحث صارمة بحقهم" على حد قوله، متابعا "علينا التأكد من أن المسلمين الذين سيدخلون البلاد سيقومون بالإبلاغ عن أي شخص مشبوه".

من جانبها وصفت هيلاري كلينتون الخطاب الذي يتبناه ترامب بشأن المسلمين بأنه "خطر"، مضيفة أن كثيرا مما يقوله ترامب عن المسلمين يتم استغلاله في تجنيد مقاتلين، مؤكدة سعيها للمساواة بين جميع الأمريكيين. وتابعت "هناك العديد من المسلمين الناجحين في الولايات المتحدة الأمريكية".

المصدر : الجزيرة مباشر
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