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سامسونغ تتجه لوقف إنتاج " نوت 7″

10/10/2016

سامسونغ قد توقف إنتاج نوت 7

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية الاثنين أنها سوف تغير أحدث خط لها لإنتاج أحدث هواتفها الذكية " غالاكسي نوت 7 " وذلك في الوقت الذي تواجه فيه صعوبة لاحتواء مشاكل السلامة التي أجبرتها على القيام بعملية استدعاء واسعة النطاق.

وقالت الشركة "سوف نعدل مؤقتا جدول إنتاج غالاكسي نوت 7 من أجل اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان مسائل الجودة والسلامة".

وكانت تقارير سابقة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية قد أشارت إلى أن سامسونغ سوف توقف مؤقتا إنتاج هاتف نوت 7 لأسباب تتعلق  بالسلامة. 

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول في الشركات الموردة لشركة سامسونغ طالبا عدم الكشف عن هويته أن "هذا الإجراء يشمل مصنعا لسامسونغ في فيتنام ينتج غالاكسي نوت7 للتصدير للأسواق العالمية".

من ناحيتها نقلت صحيفة وول ستريت الأمريكية عن "شخص مطلع على الموضوع" القول إنه تم وقف إنتاج هذا الهاتف.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن أربعة هواتف سامسونغ انفجرت واشتعلت فيها  النار في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، لكنها لم تحدد طراز  هذه الهواتف.

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