رويترز: السعودية أبلغت مصر بالتوقف عن إمدادها بالبترول

قالت وكالة رويترز للأنباء إن شركة أرامكو السعودية الحكومية أبلغت الهيئة العامة للبترول في مصر شفهيا مطلع الشهر الحالي بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول مصري حكومي "طلب عدم نشر اسمه" أن الشركة السعودية أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية شفهيا في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي بعدم قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد البترولية."

ولم يخض المسؤول في أي تفاصيل عن أسباب توقف أرامكو عن تزويد مصر باحتياجاتها البترولية أو المدة المتوقعة.

ولم تعقب شركة آرامكو السعودية حتى الآن.

كانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ مايو/ أيار من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار)، و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة على أن يتم السداد على 15 عاما.

وقال المسؤول لرويترز "مصر ستطرح عددا من المناقصات لشراء احتياجات السوق المحلي من الوقود، وإن هيئة البترول في مصر ستعمل على تدبير أكثر من 500 مليون دولار مع البنك المركزي لشراء الاحتياجات."