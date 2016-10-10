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راموس يغيب عن ريال مدريد لمدة شهر

10/10/2016

سيرخيو راموس قائد  فريق ريال مدريد

ذكرت تقارير إعلامية مساء الأحد أن سيرخيو راموس قائد  فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم سيغيب عن الملاعب لمدة شهر بسبب إصابة في الكاحل الأيسر.

وتعرض راموس 30 عاما للإصابة قبل دقائق من نهاية المباراة التي فاز فيها المنتخب الإسباني على مضيفه الألباني 2 / صفر مساء الأحد ضمن التصفيات الأوربية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 . 

ويرجح غياب راموس عن صفوف المنتخب الإسباني في المباراة المقررة أمام مقدونيا في 12 تشرين ثان/نوفمبر المقبل ، كما يغيب عن عدد من المباريات المهمة لريال مدريد في دوري أبطال أوربا والدوري الإسباني.

وانضم راموس بذلك إلى مارسيلو وكاسيميرو وجيمس رودريغيز ولوكا مودريتش 

في قائمة الإصابات بريال مدريد حاليا.

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