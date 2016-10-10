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خبير ينصح اللاجئين بعدم الذهاب إلى اليونان وإيطاليا..لماذا؟

10/10/2016

قال خبير الهجرة واللجوء العراقي أحمد سعدون لموقع الجزيرة مباشر: لا أنصح  اللاجئ بالذهاب إلى اليونان ولا إيطاليا  لأن معاهدة دبلن  التي تنص علي أن (اللاجئ إذا مر بدولة أوربية  وذهب لدولة أخرى تجب عودته) رفع منها اسم اليونان وإيطاليا، لأن اليونان غير قادرة اقتصاديا على استقبال اللاجئين وآلاف اللاجئين السوريين والعراقيين والأفغان ينامون في الشوارع  .

وأكد "سعدون" أن دائرة  الهجرة الإيطالية تتعامل بطريقة عنيفة وغير حضارية وغير إنسانية مع اللاجئين وعندما يتم القبض عليهم لا يتم الذهاب بهم لمقرات اللاجئين مع دراسة ملفاتهم وإعطائهم حق الحماية، رغم أن الآلف منهم يستحقون البقاء، والآن يعرف اللاجئ أن اليونان وإيطاليا دولتا مرور وليستا للبقاء والحماية.

وأثنى "سعدون" على ألمانيا والمستشارة ميركل لاستقبالها أعداداً كبيرة من اللاجئين، في الوقت الذى لم تستقبل  فيه بريطانيا إلا عددا قليلا أقل من قدراتها بكثير.

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المصدر : الجزيرة مباشر
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