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بالفيديو: 5 ملايين مشاهدة لتنظيف مثالي لسماعات الأذن!

10/10/2016

حصد مقطع مصور لأفضل طريقة لتنظيف سماعات الأذن نحو 5 مليون و500 ألف مشاهدة على صفحة buzzfeed nifty بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلال أقل من 48 ساعة على نشره.

وأظهر الفيديو الطريقة المثلى لتنظيف سماعات الأذن، باستخدام فرشاة الأسنان التي تتمكن شعيراتها الدقيقة من الوصول للأماكن الضيقة، ثم استخدام الكحول في تنظيف الرأسين والسلك،

وبالنسبة إلى سماعات الرأس ذات الأغطية القابلة للفك والتركيب، فيتم نزع الغطاء، وينقع في ماء دافئ به صابون لمدة 20 دقيقة ثم تجفف.

وحصد الفيديو منذ نشره مساء السبت على نحو 5 مليون و500 ألف مشاهدة على فيسبوك، فضلاً عن 20 ألف تفاعل وتعليق.

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