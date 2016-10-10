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استهداف مدمرة أمريكية بصاروخين انطلقا من اليمن

10/10/2016

استهداف مدمرة أمريكية بصاروخين انطلقا من اليمن

تعرّضت سفينة حربية أمريكية، صباح اليوم الاثنين، إلى محاولة استهداف فاشلة بصاروخين، أثناء وجودها في المياه الدولية قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم البحرية الأمريكية "جيف ديفيز" قوله، إن صاروخين أطلقا من المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، باتجاه المدمرة الأمريكية "يو إس إس ماسون"، إلاّ أنهما سقطا في الماء قبل وصولهما إلى السفينة.

وذكر "ديفيز"، أن المدمرة اتخذت "اجراءاتها الدفاعية"، مؤكداً عدم وقوع أية أضرار.

وتعتبر تلك الحادثة الأولى من نوعها، التي تتعرض لها سفينة أمريكية قبالة ساحل اليمن، منذ بدء الصراع فيه، وسيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014، إلاّ أن الأخيرين نفذوا هجوماً استهدف سفينة إماراتية قبل عشرة أيام، أدّى إلى إغراقها.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، مطلع أكتوبر/تشرين أول الجاري، "إنقاذ ركاب مدنيين بعد استهداف المليشيات الحوثية لسفينة مدنية إماراتية كانت تنقل مساعدات طبية وإغاثية من وإلى مدينة عدن جنوبي اليمن وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم خارج اليمن".

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