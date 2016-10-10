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أول امرأة ترأس استونيا تؤدي اليمين أمام البرلمان

10/10/2016

رئيس استونيا كيرستي كالغولايد

أدت كيرستي كالغولايد اليمين أمام برلمان إستونيا اليوم الاثنين كأول امرأة تتولى الرئاسة .

وكان البرلمان قد انتخب كالغولايد العضوة السابقة في المحكمة المالية الأوربية، رئيسا لإستونيا، لتصبح أول أمراة تتولى هذا المنصب فيها.

ودور الرئيس شرفي أساسا في هذا البلد الواقع في منطقة البلطيق، والذي يبلغ عدد سكانه 1,3 مليون نسمة. وهو عضو في الاتحاد الأوربي والحلف الأطلسي.

ولدت كالغولايد في 30 من ديسمبر كانون الأول1969. درست البيولوجيا، وحصلت على ماجستير في إدارة الأعمال. ومثلت بلادها بين 2004 و2016 في المحكمة المالية الأوربية. وانتهت ولايتها في المحكمة ربيع 2016.

وحصلت الاثنين الماضي 3 من أكتوبر تشرين الأول الجاري على 81 صوتا في البرلمان الذي يضم 100 عضو فيما امتنع 17 نائبا عن التصويت.

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