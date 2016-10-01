كيري يدعو المعارضة السورية للمشاركة في انتخابات تشمل الأسد

اقترح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على المعارضة السورية المشاركة في انتخابات تشمل الرئيس بشار الأسد، وقال إن بلاده لا تملك حجة قانونية للتدخل عسكريا في سوريا.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تسجيلا صوتيا لكيري خلال لقائه وفدا من المعارضة السورية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام، اقترح فيه الوزير خلال اللقاء مشاركة المعارضة في انتخابات تشمل الأسد، وذلك بخلاف ما واظبت عليه الإدارة الأمريكية من الدعوة لتنحي الأسد.

غير أنه أكد أن النظام السوري يخشى المشاركة في أية عملية ديمقراطية، وقال "كل سوري أصبح لاجئا في أي بلد في العالم يمكنه التصويت في الانتخابات. هل سيصوتون للأسد؟ الأسد خائف من حدوث ذلك، إنه خائف جدا ونحن نعلم أنه خائف من معلوماتنا الاستخبارية ومن الروس أيضا".

وبدا كيري في التسجيل وهو يحاول تبرير سياسة بلاده تجاه الأزمة السورية، وقال إن واشنطن لا تملك حجة قانونية للتدخل عسكريا في سوريا وأكد أن الكونغرس لن يقبل استعمال القوة في سوريا، واعتبر أن تسليح المعارضة أو الانضمام للقتال قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

وعبّر وزير الخارجية الأمريكي عن إحباطه لأن جهوده الدبلوماسية لإنهاء الأزمة السورية لم يتم دعمها بعمل عسكري من قبل الولايات المتحدة.

وصرح عدد من الناشطين السوريين بأنهم غادروا اللقاء مع كيري بخيبة أمل وقناعة بأن إدارة أوباما لن تقدم أية مساعدة. ويمثل هؤلاء الناشطون منظمات سورية توفر خدمات تعليم وإنقاذ وإسعافات طبية في مناطق تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة.