صور: مستشفى بحلب يتحول إلى أنقاض بعد قصفه بالبراميل

تعرض مستشفى حي الصاخور الميداني، بمدينة حلب شمالي سوريا، لقصف بالبراميل المتفجرة ألقتها طائرات النظام، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، وإلحاق أضرار مادية كبيرة أدت إلى خروجه من الخدمة.

وأفادت مصادر محلية بالمدينة أن المستشفى التي استهدفها طيران النظام ببرميلين متفجرين، كانت تستقبل المرضى والجرحى في حي الصاخور والأحياء المجاورة، حيث كانت تضم أكثر من 20 سريراً.

ولم يُعرف على الفور حجم الخسائر البشرية التي نجمت عن القصف.

وتعاني مدينة حلب أساساً من نقص كبير في المشافي والكوادر الطبية حيث خرجت خلال الأشهر القليلة الماضية أكثر من 5 عن الخدمة جراء القصف.

يأتي هذا التصعيد، في ظل مساع دولية لإحياء الهدنة في سوريا والتي دخلت حيز التنفيذ، أول أيام عيد الأضحى ، تنفيذاً لاتفاق توصلت إليه موسكو وواشنطن، واستمرت أسبوعاً، وتبادل صاحبا الاتفاق حينها الاتهامات بشأن المسؤولية عن القصف الذي تعرضت له قافلة مساعدات أممية.

ومنذ انتهاء الهدنة، تشن قوات النظام ومقاتلات روسية، حملة جوية عنيفة متواصلة على أحياء حلب، تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وفي تقرير صادر لها، الاثنين الماضي، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن أحياء حلب الشرقية تخضع للحصار منذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي، و"تشهد ترديَّاً في الوضع الطبي في ظلِّ نقص الإمكانات الطبيَّة وعجز المشافي والنقاط الطبية عن استقبال أعداد كبيرة من المصابين، إضافة إلى أنّ النظام السوري وحلفاءه يقومون بمنع دخول المساعدات، وأية عملية خروج أو دخول للأهالي".