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صحيفة بلجيكية: حلب مقبرة للقوة الأمريكية

1/10/2016

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

تحت عنوان: " حلب مقبرة للقوة الأمريكية " انتقدت افتتاحية مجلة لوفيف البلجيكية سياسة الولايات المتحدة في سوريا .

ورأت المجلة أن رغبة باراك أوباما في إنهاء ولايته بتحرير الموصل قبل نهاية السنة الجارية هي مجرد سراب، بينما استرجاع بشار الأسد وحلفائه حلب على حساب المعارضة سيشكل ضربة لسياسة أوباما في الشرق الأوسط  

وتضيف المجلة أن أوباما جعل من فك الارتباط مع ساحات النزاع في المنطقة، جوهر سياسته في الشرق الأوسط، لكن لمواجهة تنظيم الدولة أرسل إلى العراق بضع طائرات ونخبة من العسكر.

وهذا يعتبر إنجازا كبيرا بالنظر لسياسة فك الارتباط، لكنه فعل القليل لتحقيق هدفه الجديد وهو القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية.

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