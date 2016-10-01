شاهد: وفاة ملاكم اسكتلندي بعد ضربة قوية داخل الحلبة

توفي ملاكم اسكتلندي بعد تعرضه لنزيف حاد وورم في دماغه أثناء مباراة متلفزة.

ونقل مايك تاول، 25 عاما، من الحلبة على ناقلة بعد خسارة الجولة الخامسة أمام دايل إيفانز في غلاسكو يوم الخميس الماضي.

ودخل تاول، الذي لم يهزم من قبل، المباراة – الحاسمة للفوز بلقب وزن الوسط البريطاني – بأحد عشر انتصارا وتعادل واحد في سجله المهني.

كلوي روس، غريم تاول، بدا "حزينا للغاية" عقب إعلان وفاة تاول ليلة الجمعة، بعد 12 ساعة من بقائه في المستشفى.

وقال روس إن بطل وزن الوسط كان يشكو من صداع نصفي في الفترة التي سبقت المباراة، لكنه ظن أن ذلك عائد إلى الإجهاد.