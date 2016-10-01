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شاهد: مواجهات بين الشرطة الفرنسية ولاجئين من مخيم كاليه

1/10/2016

اندلعت صدامات في مدينة كاليه بشمال فرنسا السبت بين الشرطة ومتظاهرين يؤيدون المهاجرين المقيمين في المخيم الذي تعتزم السلطات الفرنسية إخلاءه، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من رجال الشرطة بجروح طفيفة.

وتأتي هذه المواجهات بعدما حظرت محافظة شرطة بادو كاليه هذه التظاهرة الداعمة للمهاجرين والتي كان مقررا أن تنطلق من المخيم لتبلغ وسط المدينة.

وقالت الشرطة إن المتظاهرين الذين ناهز عددهم مئتين كانوا من المهاجرين، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت أنها تعتزم قبل نهاية العام إزالة مخيم كاليه الذي يؤوي ما بين سبعة وعشرة آلاف مهاجر يأملون دخول بريطانيا.

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