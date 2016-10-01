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شاهد: مسلمو المجر يعيشون تحت ضغط "عنصرية" الحكومة

1/10/2016

يشعر المسلمون في بودابست بضغط نابع من حملة الحكومة المجرية المناهضة للمهاجرين.

وستجري المجر استفتاءً غدا الأحد حول الحصص التي حددها الاتحاد الأوربي لاستقبال راغبي اللجوء.

وعزز موقف الحكومة المناهض للهجرة مشاعر كراهية الأجانب بأرجاء البلاد، إذ قال رئيس الوزراء فيكتور أوربان مؤخرا إن راغبي اللجوء المسلمين سوف يدمرون الهوية والثقافة المسيحية للمجر.

ومن أجل مواجهة التحيز ضد المسلمين، شارك قرابة ثلاثين شخصا في جولة بعنوان "المسلمون يعيشون بيننا" في أحد أحياء بودابست أمس (الجمعة).

وامتدت الجولة في حي نيو بودا إلى نهر الدانوب، واشتملت على توقفات في عدة متاجر ومساجد فضلا عن عروض وأحاديث لرموز المجتمع.

ووفقا لأحدث الاحصاءات المتاحة، ففي العام 2011 كان هناك 5600 مسلم يعيشون في العاصمة المجرية.

ويهدف الاستفتاء المقرر إجراؤه الأحد إلى رفض خطة الاتحاد الأوربي الخاصة بإعادة توطين المهاجرين في أوربا.

وقرر الاتحاد الأوربي في ديسمبر / كانون أول 2015 نقل 160 ألف راغب لجوء من إيطاليا واليونان إلى دول أوربية أخرى.

وبموجب هذه الخطة، من المقرر أن تستقبل المجر 1294 طالب لجوء، فيما تستقبل سلوفاكيا 902 من طالبي اللجوء.

ويرفض البلدان الحصص الإلزامية، ويقاضيان خطة الاتحاد الأوربي أمام محكمة العدل الأوربية.

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