شاهد: مذيعة تتلقى "لكمة" على الهواء!

لاشك في أن المعارك السياسية سمة عامة تغلب على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لكن في جورجيا تطورت مناظرة تلفزيونية على الهواء مباشرة بين مرشحين سياسيين للانتخابات البرلمانية إلى معركة عنيفة بالأيدي، ما أصاب المذيعة بالذعر بعد تلقيها لكمة قوية.

ووفقاً لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فبعد وصلة من تبادل الاتهامات بين المرشحين، تطور الأمر لتشاجر بالأيدي وتبادل اللكمات وتراشق بالأكواب والمياه.

وحاولت المذيعة ماكا رازمادزي فض الاشتباك لكن نالتها لكمة أثناء تفريق المعركة بين مرشح اتحاد الصناعيين ظاظا أغلادزي، وخصمه إيراكلي غلونتي مرشح كتلة الشعب.

واتهم أغلادزي خصمه بالولاء لروسيا، ما أثار غضبه فرماه بكأس ماء أمامه، وبدأ العراك يتطور بين الطرفين حتى وصل للكمات نالت المذيعة واحدة منها وأصيبت بالهلع من شدة العراك.

وتعتبر تلك الواقعة هي المعركة الثانية التي تقع في خلال مناظرة تلفزيونية في جورجيا خلال أسبوع، حيث اندلع الخميس الماضي شجار بين المرشح البرلماني عن الكتلة الصناعية، بولاد خاليكوف، وبين الديموقراطي فيبخيا غورغينيشفيلي، حيث ظهر رد فعل عنيف من خاليكوف حين نعته خصمه بالـ"حثالة".