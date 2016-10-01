شاهد: ليفربول يجتاز سوانزي سيتي بهدفين لهدف

اجتاز فريق ليفربول، اليوم السبت، مضيفه سوانزي سيتي بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

وبادر سوانزي سيتي صاحب الأرض والجمهور بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثامنة عن طريق الهولندي ليروي فير ليخرج فائزا بشوط المباراة الأول بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، كثّف أبناء المدرب الألماني يورغن كلوب من هجماتهم على أمل استعادة التوازن من جديد، وتمكن البرازيلي روبرتو فيرمينو من تسجيل التعادل في الدقيقة 54.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل الإيجابي، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لليفربول في الدقيقة 84 نفذها جيمس ميلنز في الشباك مسجلا الهدف الثاني والفوز.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 16 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي المتصدر، بينما تجمد رصيد سوانزي سيتي عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.