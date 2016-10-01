شاهد: كيف عاقبت فتاة صديقها بعدما سبب فوضى في مطبخها؟

بعد ليلة صاخبة، استيقظ البريطاني روبن في الظهيرة على مقلب نفذته فيه صديقته تأديباً له على تركه المطبخ في حالة من الفوضى، في مدينة ميلتون كينز بمقاطعة باكنغهام شاير شمال غرب لندن.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، قررت الفتاة عقاب صديقها بلصق الحروف الأبجدية بواجهة الثلاجة، على جبهته بغراء قوي، ولصقت كذلك عبوة "كانز" بكف يده، ليتفاجأ بالملصقات على جسمه بعد إفاقته من سباته العميق بحوالي نصف ساعة.

وعانى روبن حتى استطاع التخلص من الملصقات ونزعها من على جلده، ويظهر من خلال مقطع مصور محاولاته المتكررة مع الشعور بالألم حتى نجح في خلعها بصعوبة وإزالة الغراء تماماً بعد عدة أيام.

وحصد الفيديو آلاف المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي ومئات التعليقات التي اعتبر بعضها أن هذه مزحة خطيرة جداً ويمكن أن تسبب أذى كبيرا، وهي غير مثيرة للضحك.

وفي يناير/كانون الثاني تعرضت الطفلة كايا وتبلغ من العمر 4 سنوات لتمزق في جلد مؤخرتها حيث وقعت في خدعة مماثلة حين وضع بعضهم غراءً قوياً على مقعد المرحاض في ماكدونالدز، أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة مع والدتها نيكول (24 عاماً) وأطفال آخرين.

ويوصى الخبراء باستخدام الماء والصابون إذا التصق الغراء بالجلد، وإذا لم تنجح تلك العملية يجب استخدام الخل أو مزيل طلاء الأظافر لإذابة المادة اللاصقة.