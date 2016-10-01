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شاهد: فنان إيطالي يرسم بالملاكمة ولوحاته تباع بالآلاف

1/10/2016

دخل الفنان الايطالي عمر حسن مجال الفن من أبواب رياضة الملاكمة، حيث يرسم لوحات كاملة باللكمات، في تجربة فنية غير مسبوقة.

وينجز حسن عمله عبر تسديد لكمات ملونة إلى لوحات بيضاء الواحدة تلو الأخرى قبل أن تكون جاهزة للعرض.

وجهت انتقادات كثيرة لأسلوب حسن الفريد في الرسم ووصف بالعنيف، إلا أنه  دافع عن مدرسته الفنية هذه وأكد أنه يريد للرياضة أن تنفتح على الفن.

ويبدو أن عمر حسن بدأ يجني الثمار، فلوحاته تباع بمبالغ تتراوح بين 8 إلى 40 ألف يورو.

وقد نظم عمر أول معرض له في ميلانو وهو يتأهب لتنظيم آخر في نيويورك قريبا، ما يعني أنه فرض أسلوبه في الرسم على الساحة الفنية، بصرف النظر عما يقوله النقاد.

المصدر : الجزيرة مباشر
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