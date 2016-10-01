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شاهد: شرطي أمريكي يحاول دهس مشرد قبل رميه بـ 14 رصاصة

1/10/2016

أظهر تسجيل فيديو من كاميرا مثبتة في سيارة شرطة محاولة شرطي أمريكي دهس رجل مشرد يعاني اضطرابات عقلية، قبل أن يرديه قتيلا بـ 14 رصاصة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن اثنين من ضابط الشرطة في مدينة سكرامنتو بولاية كاليفورنيا حاولا دهس جوزيف مان البالغ من العمر 50 عاما في 11 من يوليو/تموز الماضي.

وأضافت الصحيفة أن الضابطين راندي لوزيا وجون تينيس طاردا الرجل المشرد بسيارة الشرطة.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد أن تهرب الرجل المشرد جوزيف مان من سيارة الشرطة مرتين، تتبعه رجل الشرطة سيرا على الأقدام وأطلق عليه 14 رصاصة.

وأصدرت الشرطة بيانا قالت فيه  إن جوزيف مان كان مسلحا بمسدس وسلاح أبيض.

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