شاهد: خالفَت توقعات الأطباء وعادت للحياة!

خالفت البريطانية سام هيمينغ (22 عاماً) توقعات الأطباء بعدما فصلوا عنها جهاز التنفس الصناعي وآلة دعم الحياة بعد إصابتها بسكتة دماغية جراء حادث سيارة وفقدوا الأمل في إنقاذها، إلا أنهم فوجئوا بها تحرك إصبع قدمها من جديد بعدما كانت على حافة الموت!

وبحسب صحيفتي ميرور وديلي ميل البريطانيتين، فإن سام فقدت أذنها اليسرى وكسرت 4 عظمات في عنقها بعد حادث انقلاب سيارة مروع بينما كانت تجلس بجانب صديقها، وبعد عملية جراحية استمرت 6 ساعات دخلت في غيبوبة لمدة 19 يوماً حتى أكد الأطباء لوالديها أنها ميتة دماغياً.

وأصيبت والدتها كارول (44 عاماً) بحالة انهيار حينما طلب منها الأطباء إلقاء نظرة أخيرة على ابنتها قبل فصل الأجهزة الطبية عنها.

وتكمل الأم "لقد اجتمعنا في غرفتها لوداعها، فصرخت، وفوجئنا بسام تلوي إصبع القدم الكبير!". وبعد أيام من التنفس الصناعي بدأت سام في التحسن وأصبحت قادرة على التنفس بمفردها بعد 8 أسابيع.

وكانت سام –التي درست القانون بجامعة بانغور- عائدة من برمنغهام إلى بلدها هيريفورد حينما تحطمت السيارة في 20 من يوليو/تموز، وكانت تجلس بجوار صديقها توم كورتيس (21 عاماً) الذي نجا بإصابات طفيفة، ونُقلت عقب الحادث لمستشفى جامعة كوفنتري حيث خضعت لـ3 عمليات جراحية في ذراعها وعنقها.

وعادت سام إلى منزلها بمنطقة كريدينهيل في مدينة هيريفورد البريطانية لتعيش وتكمل رحلة العلاج تحت رعاية والدتها كارول ووالدها غيسون (43 عاماً) وإخوتها وهم تيم (24 عاماً) وكالوم (15 عاماً) ونيكيتا (14 عاماً). وما زالت سام تعاني تلفاً بالدماغ يؤثر على حركتها وكلامها ما اضطر الأطباء إلى استمرار إخضاعها للعلاج.