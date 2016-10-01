شاهد: تشلسي يستعيد الانتصارات بثنائية في هال سيتي

استعاد تشلسي نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الأخيرة بالدوري الانجليزي لكرة القدم، بعدما تغلب 2 / صفر على مضيفه هال سيتي في المرحلة السابعة للمسابقة اليوم (السبت).

وارتفع رصيد تشلسي، الذي لم يحصد سوى نقطة واحدة فقط خلال المراحل الثلاث الماضية، إلى 13 نقطة، ليرتقي إلى المركز السادس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين توقف رصيد هال، الذي تلقى خسارته الثالثة على التوالي والرابعة في المسابقة هذا الموسم، عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر.

ورغم السيطرة الميدانية لتيلسي في الشوط الأول فإن لاعبيه عجزوا عن هز الشباك لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وواصل تشلسي هجومه المكثف في الشوط الثاني مستغلا الانهيار البدني الذي عانى منه لاعبو هال، ليفتتح النجم البرازيلي ويليان التسجيل في الدقيقة 61، قبل أن يضيف زميله الإسباني دييغو كوستا الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 67.

ورفع كوستا بهذا الهدف رصيده التهديفي في المسابقة إلى ستة أهداف، ليتربع على صدارة هدافي البطولة حتى الآن.

ويأتي هذا الفوز ليعيد الكثير من الهدوء داخل جدران قلعة ستامفورد بريدج، عقب خسارة تشيلسي مباراتيه الأخيرتين في البطولة أمام ليفربول وأرسنال، علما بأن هذا هو الانتصار الأول للفريق الأزرق في المسابقة منذ فوزه 3 / صفر على ضيفه بيرنلي في 27 من أغسطس/آب الماضي.

يذكر أن هذا هو الانتصار الثاني الذي يحققه تشلسي خارج ملعبه في البطولة هذا الموسم، بعدما فاز 2 / 1 على مضيفه واتفورد في المرحلة الثانية للمسابقة.